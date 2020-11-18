Максим Галкін показав "ділову" витівку їх з Аллою Пугачовою дітей

Знаменитий російський шоумен поділився милими домашніми кадрами в розділі Сторіз свого Instagram. Про це пише Politeka.net.

Галкін вирішив зняти своїх дітей - Лізу і Гаррі – на відео, коли близнюки зібралися кудись піти, не попередивши його. На кадрах можна побачити, як батько повільно підходить до дітей по великому коридору їх розкішного палацу.

"А куди це ви зібралися?",- цікавиться Галкін.

Однак, діти явно не в настрої пояснюватися з батьком.

"Чао-какао", - кокетливо відповідає йому Ліза і махає йому ручкою.

На прощання дівчинка посилає в камеру повітряний поцілунок, після чого вони з братом зникають з кадру.

"Ділові", - коротко підписав відео Галкін.

Він також поділився кадрами, на яких вони з Лізою разом збирають конструктор «Лего».

Відзначимо, що Галкін часто ділиться в мережі кадрами зі своїми дітьми, тому його шанувальники можуть постійно стежити за тим, як вони ростуть. Цього року Ліза і Гаррі пішли в перший клас, тому тепер їх часто можна побачити ще й в шкільній формі.

Так, раніше ми писали, що з'явилося фото, на якому Гаррі і Ліза позують на тлі великої книжкової шафи. Брат з сестрою стоять в шкільній формі, тому можна припустити, що вони тільки прийшли з уроків.

Гаррі тримає в руці велику книгу, а його сестричка з посмішкою демонструє власний «біцепс», явно бажаючи помірятися силою з братом.

Нагадаємо, пом'ятий Максим Галкін з тижневою щетиною різко постарів поруч з молодящейся Пугачовою.

Як повідомляла Politeka, розваги Пугачової з маленькою Лізою захопили мережу, Галкін зняв все на відео: "Ти спочатку подивися...".

Також Politeka писала, що Галкін в домашньому халаті показав, чим займається з маленькою Лізою вранці: дочка в захваті.