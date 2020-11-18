Максим Галкин показал «деловую» выходку их с Аллой Пугачевой детей
Знаменитый российский шоумен поделился милыми домашними кадрами в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Галкин решил снять своих детей – Лизу и Гарри – на видео, когда близнецы собрались куда-то уйти, не предупредив его. На кадрах можно увидеть, как отец медленно подходит к детям по большому коридору их роскошного дворца.
«А куда это вы собрались?», - интересуется Галкин.
На редком фото Пугачевой с братом и родителями нашли копию ее дочери Лизы: "Боже мой...."
"Кайфовая!" Каменских без стыда показала свой "стиль собачки", обомлел даже Потап
Оборвалась жизнь целителя, который спасал Данилко и Киркорова, осталось пророчество о вирусе: «Особо опасен будет до…»
Украинцев разорят новым требованием выхода на пенсию: "Придется заплатить до 34 тыс. гривен", кого коснется
Однако, дети явно не в настроении объясняться с отцом.
«Чао-какао», - кокетливо отвечает ему Лиза и машет ему ручкой.
На прощание девочка посылает в камеру воздушный поцелуй, после чего они с братом исчезают из кадра.
«Деловые», - коротко подписал видео Галкин.
Он также поделился кадрами, на которых они с Лизой вместе собирают конструктор «Лего».
Отметим, что Галкин часто делится в сети кадрами со своими детьми, поэтому его поклонники могут постоянно следить за тем, как они растут. В этом году Лиза и Гарри пошли в первый класс, поэтому теперь их часто можно увидеть еще и в школьной форме.
Так, ранее мы писали, что появилось фото, на котором Гарри и Лиза позируют на фоне большого книжного шкафа. Брат с сестрой стоят в школьной форме, поэтому можно предположить, что они только пришли с уроков.
Гарри держит в руке большую книгу, а его сестренка с улыбкой демонстрирует собственный «бицепс», явно желая померяться силой с братом.
Напомним, помятый Максим Галкин с недельной щетиной резко постарел рядом с молодящейся Пугачевой.
Как сообщала Politeka, развлечения Пугачевой с маленькой Лизой восхитили сеть, Галкин снял все на видео: "Ты сначала посмотри...".
Также Politeka писала, что Галкин в домашнем халате показал, чем занимается с маленькой Лизой по утрам: дочь в восторге.