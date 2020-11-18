Максим Галкин показал «деловую» выходку их с Аллой Пугачевой детей

Знаменитый российский шоумен поделился милыми домашними кадрами в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Галкин решил снять своих детей – Лизу и Гарри – на видео, когда близнецы собрались куда-то уйти, не предупредив его. На кадрах можно увидеть, как отец медленно подходит к детям по большому коридору их роскошного дворца.

«А куда это вы собрались?», - интересуется Галкин.

Однако, дети явно не в настроении объясняться с отцом.

«Чао-какао», - кокетливо отвечает ему Лиза и машет ему ручкой.

На прощание девочка посылает в камеру воздушный поцелуй, после чего они с братом исчезают из кадра.

«Деловые», - коротко подписал видео Галкин.

Он также поделился кадрами, на которых они с Лизой вместе собирают конструктор «Лего».

Отметим, что Галкин часто делится в сети кадрами со своими детьми, поэтому его поклонники могут постоянно следить за тем, как они растут. В этом году Лиза и Гарри пошли в первый класс, поэтому теперь их часто можно увидеть еще и в школьной форме.

Так, ранее мы писали, что появилось фото, на котором Гарри и Лиза позируют на фоне большого книжного шкафа. Брат с сестрой стоят в школьной форме, поэтому можно предположить, что они только пришли с уроков.

Гарри держит в руке большую книгу, а его сестренка с улыбкой демонстрирует собственный «бицепс», явно желая померяться силой с братом.

Напомним, помятый Максим Галкин с недельной щетиной резко постарел рядом с молодящейся Пугачевой.

Как сообщала Politeka, развлечения Пугачевой с маленькой Лизой восхитили сеть, Галкин снял все на видео: "Ты сначала посмотри...".

Также Politeka писала, что Галкин в домашнем халате показал, чем занимается с маленькой Лизой по утрам: дочь в восторге.