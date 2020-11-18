Популярний співак Дан Балан, якому багато хто приписує таємний роман з Тіною Кароль, показав новий стильний образ і здивував словами про кохання в незвичайному місці

Молдавський артист, який останнім часом будує кар'єру в Україні, поділився новим постом в Instagram, пише Politeka.net.

На новому знімку співак показав себе в стильному образі. Він позує на тлі білої стіни в сірій сорочці з візерунком. Балан стоїть до камери в півоберта, трохи посміхаючись. У такому образі він виглядає справжнім підкорювачем жіночих сердець.

Підпис до знімка артист залишив як завжди трохи розпливчастим і незрозумілим.

"Ясність тимчасова.. деякі думки все-таки допомагають... ааа сира любов, десь в стозі сіна", - написав Балан.

Його шанувальниці тут же почали коментувати новий пост артиста. Деякі при цьому помітили, що співак поділився постом в день народження сина Кароль Веніаміна.

"а тепер можна пояснювальну бригаду по підпису?", "шикарний, коли ти вже повернешся повністю до нас?", "Як символічно, в день народження Вені", "який гарний, ой", "сорочка-топ", "Наш улюблений кучеряшка надумав вийти в інтернет (інстанграм) правильно зробив", "ля, можна такого кота додому забрати?", "Філософ Ти мій рідний", "Веню з днем народження, так?",- пишуть люди.

Нагадаємо, Дан Балан побалував своєю загадковою появою: "Тіна не в тій...".

Як повідомляла Politeka, томна Тіна Кароль в обнімку з Баланом на " Танцях з зірками "викликала справжній ажіотаж: "Люди, що вам не подобається?".

Також Politeka писала, що зниклий майже на місяць Дан Балан ефектно з'явився, шанувальники дочекалися.