Популярный певец Дан Балан, которому многие приписывают тайный роман с Тиной Кароль, показал новый стильный образ и удивил словами о любви в необычном месте
Молдавский артист, который в последнее время строит карьеру в Украине, поделился новым постом в Инстаграм, пишет Politeka.net.
На новом снимке певец показал себя в стильном образе. Он позирует на фоне белой стены в серой рубашке с узором. Балан стоит к камере в пол-оборота, немного ухмыляясь. В таком образе он выглядит настоящим покорителем женских сердец.
Подпись к снимку артист оставил как всегда немного расплывчатой и непонятной.
«Ясность временна.. некоторые мысли все-таки помогают... ааа сырая любовь, где-то в стоге сена», - написал Балан.
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Его поклонницы тут же принялись комментировать новый пост артиста. Некоторые при этом заметили, что певец поделился постом в день рождения сына Кароль Вениамина.
«а теперь можно пояснительную бригаду по подписи?», «шикарный, когда ты уже вернешься полностью к нам?», «Как символично, в день рождения Вени», «какой красивый, ой», «сорочка – топ», «Наш любимый кучеряшка надумал выйти в интернет( инстанграм) правильно сделал», «ля, можно такого кота домой забрать?», «Философ ты мой родной», «Веню с днем рождения, да?», - пишут люди.
Напомним, Дан Балан побаловал своим загадочным появлением: "Тина не в той...".
Как сообщала Politeka, томная Тина Кароль в обнимку с Баланом на "Танцях з зірками" вызвала настоящий ажиотаж: "Люди, что вам не нравится?".
Также Politeka писала, что пропавший почти на месяц Дан Балан эффектно объявился, поклонники дождались.