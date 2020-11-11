Певец Дан Балан, с котором приписывают роман артистке Тине Кароль, показал свое лицо крупным планом на интересном фото

Известный артист редко балует своих поклонников снимками, пишет Politeka.net. В этот раз певец опубликовал новое фото, на котором предстал в загадочном образе.

Балан позировал за стеклом, на половине его лица появилась темная тень. Артист бросил взгляд налево. В итоге фото получилось довольно интересным, тем более, что можно было рассмотреть лицо артиста крупным планом.

"Красные глаза...тень японской айвы...осень отпускает...", - написал Балан.

За час пост собрал более 15 тысяч лайков и много комментариев.

"Я не сплю?!?!?! Вторая фотка за неделю!!! 🥳🥳❤️❤️😂", "Данннннн💔", "Тина не в той стороне, смотри вправо", "Ммм...🤤", "Дан, какой ты загадочный", "айва вяжет😩", "мы скучаем 💔", "Добрый вечер, прекрасного вечера дорогой Данюша🤗🥰 большой привет из Германии ❤", "Где пропадал?", "Какой ты красивый💔", "Боже, вторая фотка за неделю, мы ведь и привыкнуть можем 🔥🔥🔥", "Балуешь нас, Даник ❤️🙌", "Ааа, красивый😍🔥", "Нереальний😍😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Дан Балан позировал с двумя темнокожими детьми, а за ними виднеются и другие малыши. Этот снимок был сделан во время съемок клипа Numa Numa 2 в Уганде, в котором Балан вовсю веселился с местными малышами, вспоминая культовую песню O-Zone - Dragostea Din Tei.

Ранее сообщалось, что Дан Балан опубликовал кадры из своего нового клипа на песню «Crazy Loop - 80’s on my brain». В нем певец примерил на себя стильный образ из 80-х.

Напомним, дерганый Дан Балан взбудоражил новым видео, Кароль оказалась не у дел: "Лучше бы была Тина...".

Как сообщала Politeka, флиртующую Тину Кароль заподозрили в романе со своим гитаристом: "Вся история с Даном Баланом...".

Также Politeka писала, что совместное видео Тины Кароль и Дана Балана вызвало настоящий переполох: "Наконец-то все сомнения ушли".