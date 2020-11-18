"Сірі" зарплати можуть принести українцям великі проблеми

Як стало відомо Politeka.net, за даними Держстату гроші в конвертах отримує кожен п'ятий працівник в Україні. Адвокат Лаврентій Царук у програмі "Сніданок з 1+1" розповів про ризики неофіційного працевлаштування.

Багато людей спокушаються "тіньовими" зарплатами, з яких не потрібно виплачувати податки і робити внески до державного бюджету. Як правило, роботодавці платять таким співробітникам більше, ніж на офіційному ринку праці. Навіть якщо людина офіційно працевлаштований і оформив трудову книжку, йому можуть платити сіру зарплату: основну "білу" частину і "премію". Підприємствам так вигідніше, а закону такий формат не суперечить.

"Якщо стався нещасний випадок, то немає ніяких компенсацій. Немає соціального захисту-це лікарняні. Немає соціальних гарантій - це відпустка", - такі негативні моменти виділив адвокат.

Працюючи неофіційно, українці ризикують у старості залишитися без пенсійних виплат, адже для їх отримання потрібен трудовий стаж. Часто трапляється так, що до пенсійного віку люди не встигають відпрацювати "по-білому" необхідні 15 років і заслужити навіть мінімальну пенсію. Боротися з таким явищем уряд намагається за допомогою жорстких санкцій для роботодавців:

"Це рекордні штрафи - понад сто тисяч гривень. Згодом його трохи знизили. Зараз по виплаті роботодавцем зарплати в конверті штраф становить 50 тисяч гривень", - пояснив Леонід Царук.

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