Російська актриса і зірка фільмів "Квартал 95" Світлана Ходченкова заінтригувала фанатів

Нова публікація з'явилася в мікроблозі зірки в Instagram.

Так, в соцмережах з'явилося коротке чорно-біле відео, на якому Світлана Ходченкова позує на тлі стіни.

Чоловік, що знімає ролик, запитує у актриси, про що буде новий фільм, на що російська зірка відповідає: "Секс проти фемінізму".

Для ефектного відеоролика актриса підібрала довгу сукню нижче колін і ефектну зачіску.

"Вчора познімали дещо", - коротко підписала Світлана Ходченкова новий ролик у своєму мікроблозі.

Зірка фільмів" Квартал 95 " заінтригувала шанувальників, через що вони засипали її схвальними коментарями.

"Нарешті цікаве кіно буде!", "Богиня", "Голос такий втомлений, чи то від сексу, чи то від фемінізму", "красива така", "Краща", "ідеальна", "Світлана, Ви так щиро і природно граєте в "Казанова", що залишається просто милуватися", "Світочка, ви - чудо!", "Хороша! Як прекрасно коли і розум і талант і краса все разом ! Це рідко", - написали вони під публікацією Ходченкової.

Раніше ми розповідали, що Світлана Ходченкова позбавила чоловіків дару мови.

На опублікованому фрагменті героїня Ходченкової знімає легкий халат і капелюх, а потім, залишившись в одному червоному купальнику, прямує до басейну. При цьому, що знаходяться поруч чоловіки дивляться їй услід з відкритими ротами, не в змозі вимовити і слово

"Світлана ви просто чудові в цьому серіалі) ви завжди різна) справжня актриса)" "Світлана ви просто прекрасні в цьому серіалі) ви завжди різна) справжня актриса)", "Світлана тут, ух, спека" - відреагували вони.

Нагадаємо, що Світлана Ходченкова потрясла формами в червоному ТОПі без білизни

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