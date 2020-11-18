Українці перестали платити за газ, про що свідчать дані підсумків за жовтень

Порівняно з попередніми періодами кількість боржників за спожитий газ зросла до 60%. Про це говорять підсумки, підведені за жовтень Асоціацією постачальників енергоресурсів (АПЕ), яка об'єднує 30 постачальників природного газу.

Перший заступник голови правління Асоціації Євген Нацвін-Степанов зазначив, що причиною зниження рівня розрахунків послужила заборона на відключення боржників, і на нарахування їм пені та штрафів через карантин, пише finance.ua. Люди просто перестали платити за газ, а частка боргів цієї структури стала найзначнішою заборгованістю населення за ЖКП.

Критичні ситуації з боргами в Донецькій, Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях - понад два млрд грн боргу.

В АПЕ побоюються, якщо українці не погасять борги, за газ і ЖКП, то країну в розпал опалювального сезону може чекати колапс комунальної системи.

Також, варто відзначити, що систематичні неплатежі ведуть до накопичення боргів, які потім споживачам буде ще складніше погасити.

Раніше повідомлялося, що українцям, у яких немає лічильників, змінять норми споживання газу.

Цифри в платіжках можуть зрости в кілька разів. Так, у квартирі, де прописано 4 людини, і де є газова плита, потрібно платити за 13,12 "кубів" газу (3,28 на людину), але з 1 січня доведеться платити норму в 39,2 кубометрів (9,8 на кожного прописаного).

Нагадаємо, згідно з розпорядженню Кабміну, українці можуть не платити всю вартість за опалення, якщо температура в опалювальному приміщенні становить нижче 20 градусів (18 градусів для кутових кімнат).

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