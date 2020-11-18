Украинцы перестали платить за газ, о чем свидетельствуют данные итогов за октябрь

По сравнению с предыдущими периодами число должников за потребленный газ выросло до 60%. Об этом говорят итоги, подведенные за октябрь Ассоциацией поставщиков энергоресурсов (АПЭ), которая объединяет 30 поставщиков природного газа.

Первый заглавы правления ассоциации Евгений Нацвин-Степанов отметил, что причиной снижения уровня расчетов послужил запрет на отключение должников и на начисление им пеней, и штрафов по причине карантина, пишет finance.ua. Люди просто перестали платить за газ, а доля долгов этой структуры стала самой значительной задолженностью населения за ЖКУ.

Критические ситуации с долгами в Донецкой, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях - более двух млрд грн долгов.

В АПЭ опасаются, если украинцы не погасят долги, за газ и ЖКУ, то страну в разгар отопительного сезона может ждать коллапс коммунальной системы.

Также, стоит отметить, что систематические неплатежи ведут к накоплению долгов, которые затем потребителям будет еще сложнее погасить.

Ранее сообщалось, что украинцам, у которых нет счетчиков, изменят нормы потребления газа.

Цифры в платежках могут вырасти в несколько раз. Так, в квартире, где прописано 4 человека, и где есть газовая плита, нужно платить за 13,12 "кубов" газа (3,28 на человека), но с 1 января придется платить норму в 39,2 кубометров (9,8 на каждого прописанного).

Напомним, согласно распоряжению Кабмина, украинцы могут не платить всю стоимость за отопление, если температура в отапливаемом помещении составляет ниже 20 градусов (18 градусов для угловых комнат).

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