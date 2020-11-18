Діти фаворитки Філіпа Кіркорова Анастасії Стоцької підбивають фанатів до певних думок

Так, нове фото з дітьми Анастасії Стоцької, які схожі на Філіпа Кіркорова, з'явилися в Instagram.

ЗМІ повідомили, що 9-річний син фаворитки Філіпа Кіркорова вирішив йти по стопах своєї мами і вже спробував свої сили в мюзиклі.

"Відчуває себе на сцені як риба у воді»: 9-річний син Анастасії Стоцької став актором мюзиклу», - йдеться в підписі до сімейного знімка Анастасії Стоцької з дітьми, що підросли.

Фанати миттєво відреагували на публікацію і зайвий раз відзначили, що діти Стоцької дуже схожі на короля поп-сцени Філіпа Кіркорова.

"Кіркоровські навіть днк не потрібен", "так схожі діти на Кіркоровських дітей", "він дуже схожий на Кіркорова", " капець, діти на Кіркорова схожі!!!", "Дітки просто очаровашки!", "Діти Пилипа і діти Стоцької... схоже мають спільні риси", " Вам з чоловіком пощастило, що у вас такі сонечка. Щастя вам, здоров'я, успіхів і удач у всіх починаннях", "та у неї чоловік на Кіркорова схожий ! Настя! Анастасія, де фото тата з дітьми? Всі питання і припущення відпадуть", " так... загадки природи!!! Вони чарівні разом з мамою", "а могли ж реально з Філею спільних дітей мати", "я думала, що тільки хлопчик, схожий на Кіркорова, а тут і доча не відстає. Як це можливо, адже у них, начебто є батько?) Ну а так, дітки дуже славні", - написали вони під новим знімком.

Відзначимо, що в ЗМІ наполегливо ходять чутки про те, що співачка Анастасія Стоцька, яку деякий час продюсував Філіп Кіркоров, нібито народила дітей саме від короля поп-сцени.

Російська співачка українського походження одружена з бізнесменом ресторатором Сергієм Абгаряном, який, як і Кіркоров, має вірменське коріння. У цьому то і полягає причина схожості дітей Стоцької з дітьми Кіркорова.

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