Дети фаворитки Филиппа Киркорова Анастасии Стоцкой подбивают фанатов к определенным мыслям

Так, новое фото с детьми Анастасии Стоцкой, которые похожи на Филиппа Киркорова, появились в Instagram.

СМИ сообщили, что 9-летний сын фаворитки Филиппа Киркорова решил идти по стопам своей мамы и уже попробовал свои силы в мюзикле.

«Чувствует себя на сцене как рыба в воде»: 9-летний сын Анастасии Стоцкой стал актером мюзикла», - говорится в подписи к семейному снимку Анастасии Стоцкой с подросшими детьми.

Фанаты мгновенно отреагировали на публикацию и лишний раз отметили, что дети Стоцкой очень похожи на короля поп-сцены Филиппа Киркорова.

"Киркоровские даже днк не нужен", "Так похожи дети на Киркоровских детей", "Он очень похож на Киркорова", "Капец, дети на Киркорова похожи!!!", "Детки просто очаровашки!", "Дети Филиппа и дети Стоцкой... похоже имеют общие черты", "Вам с мужем повезло ,что у вас такие солнышки. Счастья вам, здоровья, успехов и удач во всех начинаниях", "Да у неё муж на Киркорова похож ! Настя! Анастасия , где фото папы с детьми? Все вопросы и предположения отпадут", "Да... загадки природы!!! Они прелестные вместе с мамой", "А могли ведь реально с Филей общих детей иметь", "Я думала, что только мальчик, похож на Киркорова, а тут и доча не отстаёт. Как это возможно, ведь у них, вроде есть отец?) Ну а так, детки очень славные", - написали они под новым снимком.

Отметим, что в СМИ упорно ходят слухи о том, что певица Анастасия Стоцкая, которую некоторое время продюсировал Филипп Киркоров, якобы родила детей именно от короля поп-сцены.

Российская певица украинского происхождения замужем за бизнесменом ресторатором Cергеем Абгаряном, который, как и Киркоров, имеет армянские корни. В этом то и заключается причина схожести детей Стоцкой с детьми Киркорова.

Напомним, что Анастасия Стоцкая огорошила, показав подросшего сына

Также Politeka писала, что Анастасия Стоцкая похвасталась подросшим сыном в строгом костюме

А еще Politeka сообщала, что подросшая дочь Стоцкой ошеломила схожестью с Киркоровым.