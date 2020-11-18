Клієнт не розуміє, як гроші могли зникнути з його банківської картки у додатку Приват24

Про це незадоволена клієнтка розповіла у відгуку на порталі Мінфін.

За її словами, шахраї двома транзакціями змогли з її зарплатної картки перевести 2300 гривень.

Однак жінка не розуміє, як саме зловмисники змогли отримати доступ до Приват24.

"Вчора, незрозуміло яким чином, із банківської зарплатної карти в додатку Приват24 було переведено двома платежами 2300 грн. Яким чином хтось зайшов в Приват24 незрозуміло. Не було ні смс повідомлень, ні авторизації, нічого", - продовжила вона.

Клієнтка також зазначила, що відомо, на чий саме банківський рахунок були переведені кошти, однак ПриватБанк ніяк не вирішує проблему.

"Перераховано кошти на карту Приватбанку, є ім'я людини, але «шановний» ПриватБанк нічого не може зробити. Бо банківська таємниця. Просто немає слів", - резюмувала незадоволена жінка.

"Добрий день! Банком може бути надана інформація щодо рахунків клієнта лише у визначених законодавством випадках.

З цієї причини, на даний час, рекомендуємо вам звернутись до правоохоронних органів. Також, ми звернулись до вас приватним повідомленням для детальної перевірки ситуації", - миттєво відреагував на скаргу представник банку.

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