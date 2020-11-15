Клиентка не может добиться от ПриватБанка возврата личных средств

Об этом она рассказала в отзыве, который опубликовала на тематическом портале Минфин.

Так, она оставляла заявку на возврат средств по неполученной услуге и предоставила банку пакет необходимых документов.

"Меньше сумму банк вернул сразу, но с оговоркой, если спор с платежной системой будет проигран, то они ее с меня спишут. В итоге, спустя почти два с половиной месяца мне пришло сообщение, что решение в мою пользу и на карту вернули и второю сумму. Однако, прошло 10 дней и банк с меня списал ту сумму, что была зачислена досрочно, мотивируя это тем, что по данной заявке решение не в мою пользу", - рассказала девушка в негативном отзыве.

Она в недоумении от решения банка, поскольку оно противоречит вердикту по второй заявке на возврат средств.

"Моему удивлению и возмущению нет предела… как такое вообще возможно?! Одна ситуация, транзакции, которые шли пакетом, и противоречащие друг другу по ним решения. В чат поддержке отписываю шаблонами при этом ни на один вопрос ответ не был получен, т.к. сотрудники некомпетентны и даже подключившийся специалист по качеству отписывал все теми же шаблонами… Для чего вообще такая служба поддержки нужна?!", - задается она вопросом.

Помимо этого, сотрудники банка в самой заявке на возврат написали, что клиентка не получила услугу, поскольку якобы произошел "технический сбой", поэтому возврат средств теперь под вопросом.

"Какой сбой?! Или для специалистов данного банка неполученная оплаченная услуга и сбой это одно и то же?! Не рекомендую сотрудничать либо как-то вообще связываться с ПриватБанком", - эмоционально резюмировала клиентка в своем негативном отзыве.

"По вашему обращению были сформированы запросы в международную платежную систему на опротестование операций. Мы всегда делаем все возможное, чтобы запрос был рассмотрен в пользу клиента. Что касается вашего письма, то наши коллеги его видят и после подготовки необходимой информации вам будет отправлен ответ на электронную почту о результатах данных запросов", - ответил на жалобу представитель государственного банка.

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