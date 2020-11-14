ПриватБанк продолжает создавать украинцам ненужные проблемы, клиенты банка массово жалуются в сети

Так, одна из клиенток финансового учреждения на сайте Минфин рассказала о том, что обслуживается в этом банке уже много лет. По ее словам, до недавнего времени пользоваться интернет приложением "Приват24" было очень удобно, информирует Politeka.

"Руководству банка пришла в голову "отличная" идея усилить систему безопасности при помощи "интеллектуальной" системы. Теперь, чтобы подтвердить любой платеж с карты нужно позвонить по номеру 3700 (невзирая на то, что уже подтвердила его по входящему звонку из банка). Пришлось пройти допрос с пристрастием от оператора, который включал в себя вопросы о девичьей фамилии мамы, датах рождения членов моей семьи, их имена и фамилии и много другого. Чуть ли вплоть не до группы крови моего деда", – жалуется женщина.

Клиент банка уточняет, что на ее претензию в Привате ей ответили, что исключить этот пункт невозможно.

"Я считаю это издевательством над клиентами и неуважением к их времени. Думаю, сотрудничество с данным банком пора прекращать", – подытожила разгневанная женщина.

В банке ответили на эту претензию, мотивировав столь тщательную проверку тем, что данная процедура якобы направлена для противодействия мошенничеству.

В самом ПриватБанке уже неоднократно предупреждали об активизации мошенников, которые целенаправленно атакуют клиентов банка.

Так, недавно в Instagram была создана фейковая страница якобы Приватбанка, в котором "разыгрывали" призы.

«Приватбанк призывает пользователей этой соцсети быть осмотрительными и не передавать мошенникам деньги или персональные данные», — говорилось в сообщении.

Напомним, клиенты ПриватБанка остались без денег, сбой в системе не выявлен.

Как сообщала Politeka, терминалы ПриватБанка не принимают часть денег, кошмар украинцев стал явью.

Также Politeka писала, что списание "детских" денег в ПриватБанке, возврат средств под вопросом: "Прошло полгода, но...".