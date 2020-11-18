Дружина українського співака Дмитра Монатіка, Ірина, вразила своїми дивовижними формами

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" кадр зі сміливою фотосесії, для якої вона одягла легку чорну сукню. Судячи з фото, красуня не одягла під низ бюстгальтер, дозволивши милуватися своїми пишними грудьми.

Ірина Монатік розташувалася на стильному чорному стільці, схрестивши босі ноги, в такій позі поділ сукні задрався вище коліна і оголив пружне стегно коханої музиканта. Вона широко розвела руки в сторону і сперлася на спинку стільця, трохи виставивши вперед розкішне декольте, яке обмежилися лише тонкі бретельки.

"Настрій мрії ❤️", - поділилася Ірина в описі до фото.

Користувачі соцмережі прийшли в захват від зовнішнього вигляду красуні і навперебій почали радувати її компліментами в коментарях:

"Розкішна ❤️"; " Іриша, дуже жіночно і красиво😍"; "Ви, Ірочка, як завжди витончені😍 😌♥️"; "богиня краси"; "мрії збуваються 🤞🏼🤞🏼🤞🏼🤞🏼💛💛💛💛💛💛дуже красива, Іриша!!!!"; "Так, розумію Діму 😁 не одну ще пісню напише ❤️"; " Моніка Беллуччі відпочиває😍 😘"; "жар птиця❤️❤️❤️".

Раніше Ірина Монатік виклала в мікроблозі сміливе фото, на якій перетворилася до невпізнання. Дружина виконавця постала в чорному костюмі і розкуто відчинила кофтинку, під якою опинився корсет бежевого відтінку.

Нагадаємо, що Ірина Монатік засліпила формами на відпочинку в Туреччині: "карколомна дама".

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