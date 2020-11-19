12-річна Варвара, дочка коміка Євгена Кошового з "Квартал 95", вже бігає на побачення. Батькові, правда, це не дуже подобається
Дівчинка поділилася кумедним випадком з життя в інтерв'ю на YouTube-каналі програми "Життя відомих людей".
Кошовий тримає міцну оборону від залицяльників Варі та налаштований вельми войовниче.
"Я хотіла з колишнім хлопцем сходити в кінотеатр, а тато такий: "Угу, підемо всі разом, і він ще й Серафимку взяв! (молодшу сестру Варі, - ред.) я така: "Клас! Зашибісь!" Ось. Ми хотіли цілуватися на задніх рядах...", - поділилася школярка своєю "бідою" і повернулася до батька, який сидів тут же в студії. - Прости тату..."
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"Тобі 12 років!, - не втримався Євген. - На всю країну розкажеш, як хочеш цілуватися! Мене поцілуєш - буде достатньо"
Варя розуміє, що батько просто за неї хвилюється, але впевнена, що вже готова до романтичних стосунків.
"Хочу знайти собі корейця...", - мрійливо заявила донька Кошового.
Дівчинка обожнює K-pop культуру, мріє побувати в Азії та навіть самостійно вчить корейську мову.
Раніше ми повідомляли, Варвара розповіла правду про стосунки з батьками. Школярка поскаржилася на перехідний вік, мовляв, батьки "повинні зрозуміти, як їй важко".
"Більшість скандалів у мене відбувається з мамою... Виходить просто так, що ми іноді один одного не розуміємо. Мені через це, звичайно, дуже прикро. Ми з нею однакові, але не можемо знайти спільну мову", - заявляла дівчинка, додавши що, все ж знає, що мама її любить.
Нагадаємо, "Що за тітонька?": 12-річна дочка Кошового з "Квартал 95" кардинально змінила зовнішність, не впізнала навіть мама
Як повідомляла Politeka, як 12-річній доньці Євгена Кошового доводиться розплачуватися за успіх і славу батька
Також Politeka писала, що Кошовий і Ткач з «Кварталу 95» з дружинами і дітьми похвалилися розвагами в лісі.