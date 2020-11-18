Знаменитий російський шоумен і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін поділився фото з молодості після смерті значущої для нього людини

Напередодні, 17 листопада, стало відомо про смерть знаменитого українського режисера Романа Віктюка. Багато знаменитостей, які працювали з ним за життя, вже висловили свої співчуття. Як повідомляє Politeka.net, до них приєднався і Галкін.

У своєму Instagram він поділився архівним знімком, зробленим майже 20 років тому. На ньому він і Юхим Шифрін сидять за столом з Віктюком і займаються читкою п'єси. При цьому Галкін виглядає дуже молодим, помітно, що артист сильно змінився за минулі роки.

"19 років тому за читкою п'єси з Юхимом Шифріним і Романом Григоровичем Віктюком. Спасибі, Фіма, що нагадав. Піду теж погортаю альбоми, щоб порадувати вас, дорогі підписники, спогадами", - підписав фото Галкін.

Його шанувальники тут же почали коментувати пост.

"Нереально геніальний Віктюк, його актори просто вогонь. Особливо Бозин. Треба ж, 19 років тому ви спілкувалися з ним!", "Листопад просто "забирає" в історію найталановитіших людей... Світла всім пам'ять", "такий юний тут", "дуже шкода, що Віктора не стало", "швидко ви подорослішали Максим", "Максим так сильно змінився) такий тоненький був як тростиночка", "який молодий на Гаррі Потера схожий", "світла пам'ять моєму кумиру", - пишуть люди.

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Як повідомляла Politeka, пом'ятий Максим Галкін з тижневою щетиною різко постарів поруч з молодящейся Пугачовою.

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