12-річна Варвара, дочка гумориста з "Квартал 95" Євгена Кошового, стрімко піднімається вгору по кар'єрних сходах в шоу-бізнесі, але не завжди її шлях безхмарний

Дівчинка дала відверте інтерв'ю про своє життя, стосунки з батьками, плани і мрії в програмі "Життя відомих людей".

Варвара зізналася, що більшість скандалів в сім'ї у неї відбувається з мамою.

"Виходить просто так, що ми іноді один одного не розуміємо. Мені через це, звичайно, дуже прикро. Ми з нею однакові, але не можемо знайти спільну мову", - поділилася дочка Кошового, але тут же зазначила, що знає, що мама її любить.

Не по роках розвинена дівчинка навіть дала батькам пораду, як їм впоратися з її примхами.

"Я розумію, що батькам не подобається моя поведінка, коли у мене різко змінюється настрій, все таке... Вони просто повинні зрозуміти, що мені зараз трошки складно, і це перехідний вік", - пояснила Варвара.

Дочка Кошового з 8-ми років на сцені: кілька разів брала участь в дитячому "Голосі", приходила до тата на шоу "Розсміши коміка", і навіть отримала роль в серіалі "Тато рулить". З ростом популярності, звичайно, ж підвищується й увага публіки. Іноді в коментарях в соцмережі про Варю пишуть, що "вона зловила зірку".

"Я не вважаю себе краще за інших, може, я цього не помічаю?.. Але тато мені каже іноді, якщо я щось таке видаю, "попустися трошки"... Ось - я попускаюсь!", - з посмішкою прокоментувала дівчинка.

До речі, зростає не тільки її популярність, але й доходи. Дочка Кошового зізнається, що за зйомки в серіалі отримує кругленький гонорар. Але, так як гроші Варя тут же "тринькає", батьки їх забирають і видають при необхідності.

"Отримала я зарплату, і хочу, щоб їх (гроші, - ред.) дали мені ось так ось в ручки... звичайно, все не витрачу. Хоча? Не обіцяю... Сума велика і я хочу купити якусь сумку, красиві кросівки... Їм (батькам, - ред.) не подобається, що я все відразу витрачаю. Ну, така ось я..."

Раніше ми повідомляли, що Варвара страждає від булінгу в школі з боку дітей. Дівчинка поскаржилася в одному з інтерв'ю, що її "дістають" через професію батька:

"Одного разу мені так набридло, що тата в черговий раз назвали клоуном, що я не витримала і висловилася, щоб більше ніхто не смів так про нього говорити... Я боюся. Я не вмію відповідати. Краще просто промовчу".

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