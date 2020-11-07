Супруга известного юмориста Евгения Кошевого, Ксения показалась в стильном наряде

Несмотря на своего знаменитого супруга, который постоянно выступает на сцене, Ксения предпочитает подальше держаться от шоу-бизнеса. Сейчас женщина занимается развитием собственного бизнеса по пошиву одежды, а также воспитывает двоих дочерей, пишет Politeka.net

Изначально Кошевая выпускала детскую одежду под собственным брендом, но потом решила расширить свой ассортимент и заняться еще и выпуском одежды для взрослых модниц.

Также в своем Инстаграм-аккаунте дизайнер Кошевая выступает еще и моделью и рекламирует свои собственные наряды.

На последних фото она попозировала в черном мешковатом платье с пуговицами и ремнем на поясе. Изюминкой наряда стал огромный белый цветок, прикрепленный на груди.

«У каждой девочки должно быть любимое платье, которое подходит на все случаи в жизни😉И это точно ☝🏻оно «, - говорится в подписи.

Напомним, ранее сообщалось, что Евгений Кошевой неприятно удивил переменами внешности.

Пользователи Сети обратили внимание, что артист поправился. При этом кто-то тут же стал требовать, что актер немедленно похудел, а другие решили, что дело в возрасте.

«Жене нужно сесть на диету строгую. Чересчур как для артиста полный», «Люди это возраст уже, а полнеют они не от котлет, а от лет. Не мальчики уже, а мужчины», - писали в комментариях.

Напомним, Кошевой из «Квартал 95» пожелтел и изменился в лице после слов жены: таким его еще не видели.

Как сообщала Politeka, юная дочь Кошевого из «Квартал 95» дерзко задрала ногу в недетском платье: «Волчица вышла на охоту».

Также Politeka писала, что жена Кошевого из "Квартал 95" с дочерьми похвасталась летним телом в купальнике: «Как все похожи».