Жена звезды Студии «Квартал 95» Евгения Кошевого поделилась трогательным семейным фото с отдыха

Ксения Кошевая показала, как проводит лето на море с семьей, в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

На фото жена Кошевого позирует на пляже со своими дочерьми – Варварой и Серафимой, а также их бабушкой. Все они сидят в купальниках, прислонившись друг к другу. Таким образом, на одном снимке собрались представительнице всех трех семейных поколений.

Фотография сделана в черно-белом цвете и прекрасно передает эмоции всех присутствующих на ней женщин. Судя по всему семейство отлично проводит время в компании друг друга.

Украинцы тут же принялись комментировать снимок.

«3 поколения в одном фото, класс», «Красоточки», «Как все похожи красавицы», «Так мило», «Класнючие такие», «В рамочку!!», - пишут люди.

До этого мы писали, что Кошевой рассказал о личной жизни неожиданные детали.

В беседе с Машей Ефросининой актер вспомнил, как его супруга впервые сообщала ему о беременности, а также о своей реакции. Причем Евгений не стал скрывать - он стал причиной того, что его беременная супруга лишилась самого дорогого в жизни. В частности, это касалось работы в шоу-балете, участницей которого она была.

Ксения дала согласие на условие мужа, бросила работу, отдавшись семейному счастью и рутине. При этом мужчина заявил, что понимал - он отнял у нее нечто важное, но иначе было нельзя. Он также подчеркнул, что был ревнив и одна мысль о том, что к его беременной супруге будет прикасаться другой мужчина, выводила его из себя.

Напомним, жена Кошевого из "Квартал 95" без белья растаяла в объятиях мужа: "Страсть еще неистовее".

Как сообщала Politeka, Никитюк уделала Кошевого из "Квартал 95", видео облетело сеть.

Также Politeka писала, что ревнивый Кошевой из "Квартал 95" лишил беременную жену самого дорого.