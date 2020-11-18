Телеведуча Ксенія Собчак викликала захват у користувачів Мережі та колег-селебріті
Як передає Politeka.net, 39-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала сина Платона, який помітно підріс. Хлопчику 18 листопада виповнюється 4 рочки. Собчак народила дитину від першого чоловіка - актора Максима Віторгана. Зараз вони з малюком живуть разом з її другим обранцем, Костянтином Богомоловим.
"Головний день календаря і моє головне щастя і радість❤️", - підписала Ксенія знімок.
На глядачів з екранів дивиться усміхнений малюк з білявим "пушком" на голові.
Зірки не змогли пройти повз такого зворушливого моменту, не встояли перед "солодким" блондином. Світлана Лобода, Максим Галкін, Ані Лорак прокоментували, а Наташа Корольова та інші поставила "лайк".
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"Хороший хлопчисько який 🔥 🙏 🙏 😍 "
"Який чудовий!"
"Ксюша, наша дорога! Вітаємо тебе, чудову маму!!! І наше сонечко! Нехай буде щасливим!!! Спасибі тобі і Максиму за Платончика!!! Міцно цілуємо. ЕммаІраЕтельКлара"
Користувачі також приєдналися до привітань в коментарях, зазначивши, як сильно малюк схожий на свого дідуся - батька Ксенії - Анатолія Собчак.
"Як він схожий на вашого тата!"
"Міні Анатолій Собчак 😀 👍"
"Копія Дід!🙌"
"Копія ксюшин тато, весь в діда😍"
"Слухайте як схожий на діда, та породу не переб'єш"
"Цей малюк змінив нашу Ксенію Анатоліївну!"
"Солодкий біляш❤"
"Ну треба ж, як помітний дідусь в малюкові. З іменинником вас!"
"Шикарний мужичок🔥"
Раніше ми повідомляли, Собчак епатувала публіку спільним кадром з відомим російським трансгендером Наталією Максимовою.
У кадрі Ксенія, в шовковій чорній сукні та блейзері на тон світліше, притулилася до гості свого шоу "Обережно, Собчак!" При цьому дівчина блиснула глибоким декольте: неозброєним оком помітно, що та вирішила продемонструвати весь свій жіночий шарм, не надівши бюстгальтера.
Нагадаємо, Ксенія Собчак показала свої гарбузи і осоромилася перед публікою