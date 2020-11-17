Телеведущая Ксения Собчак любит эпатировать публику, но в этот раз превзошла саму себя

Как передает Politeka.net, 39-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала рядом с известным российским трансгендером Натальей Максимовой, совершившей каминг-аут осенью 2019 года.

В кадре Ксения, в шелковом черном платье и блейзере на тон светлее, прижалась к гостье своего шоу "Осторожно, Собчак!" При этом девушка сверкнула глубоким декольте: невооруженным глазом заметно, что та решила продемонстрировать весь свой женский шарм, не надев бюстгальтера.

"Спасибо тебе за доверие, и за 3-е(!!) место в трендах русского ютуба!!! Знаю, что это был непростой для тебя разговор. Зоркие зрители заметили меня в такой же рубашке как у тебя, так вот не скрою - во время нашего шоппинга в ГУМе вдохновилась тобой. И это, думаю, лучший комплимент от женщины женщине", - обратилась Собчак к Максимовой в подписи к снимку.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Всё краше и краше, дамы! 🔥❤️"

"Очень понравилось интервью. Доброе и интимное)"

"То чувство, когда обе дамы в плену у Ренаты Литвиновой... одна манерой говорить, вторая манерой выглядеть!"

"Все эти фразочки слизаны у Ренаты..."

"Какая красивая тут Ксю 😍"

"Красивая тут только Ксюша"

"Ты и сама похожа на транса😉"

"Эх, что будет с #осторожнособчак и самой @xenia_sobchak ,если переведутся трансгендеры, геи и Канделаки (сколько бы их не было 😂)!?"

"Никогда бы не подумал, что она была раньше парнем, настолько она гармонична в женском образе... нет этой противной жеманности!"

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