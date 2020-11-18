Телеведущая Ксения Собчак вызвала восторг у пользователей Сети и коллег-селебрити

Как передает Politeka.net, 39-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала подросшего сына Платона. Мальчику 18 ноября исполняется 4 годика. Собчак родила ребенка от первого мужа - актера Максима Виторгана. Сейчас они с малышом живут вместе с ее вторым избранником, Константином Богомоловым.

"Главный день календаря и мое главное счастье и радость ❤️", - подписаала Ксения снимок.

На зрителей с экранов смотрит улыбающийся малыш с белокурым "пушком" на голове.

Звезды не смогли пройти мимо такого трогательного момента, не устояли перед "сладким" блондином. Светлана Лобода, Максим Галкин, Ани Лорак прокомментировали, а Наташа Королева и другие поставили "лайк".

"Хороший мальчишка какой 🔥🙏🙏😍"

"Какой замечательный!"

"Ксюша, наша дорогая! Поздравляем тебя, замечательную маму!!! И наше солнышко! Пусть будет счастливым!!! Спасибо тебе и Максиму за Платончика!!! Крепко целуем. ЭммаИраЭтельКлара"

Пользователи также присоединились к поздравлениям в комментариях, отметив, как сильно кроха похож на своего дедушку - отца Ксении - Анатолия Собчак.

"Как он похож на Вашего папу!"

"Мини Анатолий Собчак😀👍🏻"

"Копия дед!🙌"

"Копия ксюшин папа, весь в деда😍"

"Слушайте как похож на Деда, да породу не перешибёшь"

"Этот малыш изменил нашу Ксению Анатольевну!"

"Сладкий беляш❤"

"Ну надо же, как заметен дедушка в малыше. С именинником вас!"

"Шикарный мужичок🔥"

Ранее мы сообщали, Собчак эпатировала публику совместным кадром с известным российским трансгендером Натальей Максимовой.

В кадре Ксения, в шелковом черном платье и блейзере на тон светлее, прижалась к гостье своего шоу "Осторожно, Собчак!" При этом девушка сверкнула глубоким декольте: невооруженным глазом заметно, что та решила продемонстрировать весь свой женский шарм, не надев бюстгальтера.

Напомним, Ксения Собчак показала свои тыквы и осрамилась перед публикой