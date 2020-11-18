Український співак і продюсер Геннадій вітер зізнався в дуже близьких відносинах з Настею Каменських

Як стало відомо Politeka.net, у артистів є спільна дитина. Геннадій вітер розкрив подробиці особистого життя в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

За словами музиканта, Настя Каменських, доводиться йому кумою. Колись давно вони разом стали хрещеними батьками для хлопчика, який вже давно виріс. Ймовірно, чоловікові співачки, Потапу, довелося змиритися з родичами.

"У нас з Настею є дитина. Дитина у нас є, але це наш хрещеник", - підкреслив Геннадій. - "Ми просто хрестили пацана, якого звуть Артем, який зараз вище мене на три голови – мабуть, в тата-баскетболіста пішов".

Вітер почав кар'єру на телебаченні в досить молодому віці і спочатку виступав у масовці. Згодом став ведучим програм у 2018 році він став музичним продюсером каналу "Україна". Як сольний виконавець, Геннадій випустив цього літа кліп на пісню "Мона Ліза". У артиста є 14-річна дочка.

Настя Каменських офіційно вийшла заміж за Олексія Потапенка (справжнє ім'я) в 2019 році, а за два роки до цього вони уклали шлюб в Лас-Вегасі. Поки у пари немає спільних дітей, а ось у Потапа є син-підліток На ім'я Андрій.

Напередодні репер показав у соцмережі "Instagram", як проводить час зі своїм спадкоємцем. На вихідних щасливий батько вибрався пограти з сином у футбол і відобразив цей момент на фото.

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