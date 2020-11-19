Завжди цікаво згадати, якими були знаменитості в молодості

Подивімось на зірок, якими вони були десятки років тому, і які вони зараз, пише Politeka.net.

Відома співачка Лоліта Мілявська в юні роки працювала в Одеській філармонії, поки доля її не звела зі співаком і продюсером Олександром Цекало. Так і народився їх знаменитий кабаре-дует "Академія". Пізніше зірка "пішла" в сольне плавання і досі ім'я Лоліта залишається популярним.

Відомий актор Михайло Боярський - корінний ленінградець. Батьки думали, що син стане великим музикантом, адже ще з дитинства він цікавився музикою. Однак у підсумку Михайло вступив до театрального вузу. У 1979 році Боярський зіграв головну роль у фільмі «Д'артаньян і три мушкетери», після якої й отримав свою небувалу популярність.

Співачка Світлана Лобода з дитинства щільно займалася музикою, через що страждало її навчання в школі. Після випуску з музичної школи майбутня зірка вступила до Київської естрадно-циркової академії, а на першому курсі вирішила будувати кар'єру. Спочатку артистка потрапила в групу "Капучіно", а у 2003 році - в "ВІА Гру". Після виходу зі знаменитого тріо ім'я Лободи, як співачки, гримить досі.

Алла Пугачова з самого дитинства займалася музикою і вже з юних років знала, що буде співачкою. Перші гастролі артистки у складі трупи Олександра Левенбука та Олександра Лівшиця відбулися у 1965 році. Після цього кар'єра артистки летіла вгору, а її пісні досі переспівують.

Співачка Наташа Корольова з дитинства на сцені. Вона закінчила Київське естрадно-циркове училище на спеціальність "Естрадний вокал" і навіть справила враження на американських педагогів вокалу, які запропонували їй стати студенткою Істменівської школи музики при престижному університеті Рочестера. Однак артистка вирушила до Москви, де познайомилася з продюсером Ігорем Ніколаєвим.

Співачка Софія Ротару росла в музичній родині. Як тільки вона пішла в школу, то тут же записалася в хор. Також майбутня зірка співала в церкві на кліросі. Пізніше Ротару співала в диригентсько-хоровому курсі Чернівецького музичного училища. А пізніше вона заспівала пісню "Червона Рута", яка принесла їй величезну популярність і донині прикрашає репертуар.

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