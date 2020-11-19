Всегда интересно вспомнить, какими были знаменитости в молодости

Давайте посмотрим на звезд, какими они были десятки лет назад, и какие они сейчас, пишет Politeka.net.

Известная певица Лолита Милявская в юные годы работала в одесской филармонии, пока судьба ее не свела с певцом и продюсером Александром Цекало. Так и родился их знаменитый кабаре-дуэт "Академия". Позже звезда "ушла" в сольное плаванье и до сих пор имя Лолита остается популярным.

Известный актер Михаил Боярский - коренной ленинградец. Родители думали, что сын станет великим музыкантом, ведь еще с детства он интересовался музыкой. Однако в итоге Михаил поступил в театральный вуз. В 1979 году Боярский сыграл главную роль в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера», после которой и получил свою небывалую популярность.

Певица Светлана Лобода с детства плотно занималась музыкой, из-за чего страдала ее учеба в школе. После выпуска из музыкальной школы будущая звезда поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию, а на первом курсе решила строить карьеру. Сначала артистка попала в группу "Капучино", а в 2003 году - в "ВИА Гру". После ухода из знаменитого трио имя Лободы, как певицы, гремит до сих пор.

Алла Пугачева с самого детства занималась музыкой и уже с юных лет знала, что будет певицей. Первые гастроли артистки в составе труппы Александра Левенбука и Александра Лившица состоялись в 1965 году. После этого карьера артистки летела вверх, а ее песни до сих пор перепевают.

Певица Наташа Королева с детства на сцене. Она окончила Киевское эстрадно-цирковое училище на специальность «Эстрадный вокал» и даже произвела впечатление на американских педагогов вокала, которые предложили ей стать студенткой Истменовской школы музыки при престижном университете Рочестера. Однако артистка отправилась в Москву, где познакомилась с продюсером Игорем Николаевым.

Певица София Ротару росла в музыкальной семье. Как только она пошла в школу, то тут же записалась в хор. Также будущая звезда пела в церкви на клиросе. Позже Ротару пела в дирижерско-хоровом курсе Черновицкого музыкального училища. А позже она спела песню "Червона Рута", которая принесла ей огромную популярность и по сей день украшает репертуар.

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