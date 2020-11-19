Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, підкорила образом у нюдовій сукні

Анастасія вирішила поділитися яскравим фото, на якому позувала в незвичайній сукні з крихітними стяжками з боків. Молода знаменитість любить підкреслювати достоїнства вельми сміливими нарядами. Так як Квітко пишається своїми формами, вона постійно носить досить сміливі топи, міні-спідниці і відкриті сукні, що насилу прикривають її тіло.

Дівчина цього разу похвалилася жарким образом в тонкому, майже прозорому нюдовом плаття. Щоб показати, як виглядають її пишні сідниці з вигідного ракурсу, Анастасія повернулася боком до об'єктива і підняла руки трохи вгору. Прозорі босоніжки на високій шпильці і розпущені довгі локони, завиті в локони, доповнили сміливий образ моделі.

Ось що пишуть в мережі з приводу її незвичайної фігури:

"Просто продовжуй робити наступний крок 🚀; Абсолютно чудова, моя любов♥; відмінні ноги 💕; неможлива і розкішна жінка ❤️❤️; ось це Класні булочки😍; Прекрасна стати; Боніта, ідеальна просто😍; у тебе солодкі шоколадні ніжки змусили моє серце тремтіти; ідеальна картина; Чому ти так відредагувала ноги?; Коли Бог піднімається, сходи не потрібні».

Ми також писали, що Анастасія працює моделлю більше шести років, почавши свою кар'єру в РФ після вдалої фотосесії від молодого і популярного фотографа. Завдяки незвичайній на той момент зйомці дівчину помітили Модельні агентства, і вона швидко стала знаменитою, адже брала участь після цього в багатьох фотосесіях.

При цьому робота Квітко не обходилася без скандалів: співпрацюючи з фірмою чоловіка Кім Кардашьян – Каньє Вестом дівчина відмовилася худнути на вимогу компанії, за що була звільнена.

При низькому зростанні дівчина важить більше 70 кілограм і вважає, що вона в хорошій формі. Завдяки тонкій талії образ дівчини здається зовсім іншим, тому кожне фото Анастасії досить бурхливо обговорюють, намагаючись розгледіти фотошоп.

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