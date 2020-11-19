Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, покорила образом в нюдовом платье

Анастасия решила поделиться ярким фото, на котором позировала в необычном платье с крошечными стяжками по бокам. Молодая знаменитость любит подчеркивать достоинства весьма смелыми нарядами. Так как Квитко гордится своими формами, она постоянно носит довольно смелые топы, мини-юбки и открытые платья, с трудом прикрывающие ее тело.

Девушка в этот раз похвасталась жарким образом в тонком, почти прозрачном нюдовом платье. Чтобы показать, как выглядят ее пышные ягодицы с выгодного ракурса, Анастасия повернулась боком к объективу и подняла руки чуть вверх. Прозрачные босоножки на высокой шпильке и распущенные длинные локоны, завитые в локоны, дополнили смелый образ модели.

Вот что пишут в сети по поводу ее необычной фигуры:

«Просто продолжай делать следующий шаг 🚀; Абсолютно великолепна, моя любовь ♥ ; отличные ноги 💕; невозможная и роскошная женщина ❤️❤️; Вот это классные булочки😍; Прекрасная стать; Бонита, идеальная просто😍; у тебя даже сладкие шоколадные ножки заставили мое сердце трепетать; Идеальная картина; Почему ты так отредактировала ноги?; Когда бог поднимается, лестница не нужна».

Мы также писали, что Анастасия работает моделью более шести лет, начав свою карьеру в РФ после удачной фотосессии от молодого и популярного фотографа. Благодаря необычной на тот момент съемке девушку заметили модельные агентства, и она быстро стала знаменитой, ведь принимала участие после этого во многих фотосессиях.

При этом работа Квитко не обходилась без скандалов: сотрудничая с фирмой мужа Ким Кардашьян – Канье Уэстом девушка отказалась худеть по требованию компании, за что была уволена.

При низком росте девушка весит более 70 килограмм и считает, что она в хорошей форме. Благодаря тонкой талии образ девушки кажется совсем другим, поэтому каждое фото Анастасии довольно бурно обсуждают, пытаясь разглядеть фотошоп.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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