Популярна американська актриса і співачка Дженніфер Лопес розбурхала спокусливим виглядом під час купання

Як пише Politeka.net, красуня виклала на своїй сторінці нове відверте фото, на якому посвітила оголеним тілом. Зірка зображена по груди у воді і, судячи з кадру, в той момент на ній не було ліфчика. Знімок зробили в помаранчевих відсвітах заходу.

Дженніфер Лопес позувала, напівобернувшись до камери, і елегантно прикрила бюст своїм плечем. Мокре волосся прилипли до шиї і видали, що вона тільки що пірнула. У прозорій воді можна розгледіти струнку фігуру і пружні стегна американської знаменитості. До того ж, Дженніфер млосно подивилася в камеру, зачаровуючи поглядом і прекрасним обличчям.

"Сяйво - це те, що починається зсередини, але проявляється зовні", - підписала кадр співачка, анонсувавши свій новий проект.

Користувачі Мережі прийшли в захват від сміливого фото Дженніфер і залишили їй багато приємних коментарів:

"Ви єдина в своєму роді в цьому всесвіті ❤️"; "яка гарна мама"; " я так схвильований!"; "Королева блиску і гламуру"; "Богиня"; "ти така мила крихта"; "Подивіться на цю силу 😍"; "Ангел"; "це мій подарунок на Різдво, ехехе (запізно, але тсс)😍 😍"; "блін, ти така приваблива ❤"; "Ти моє все"; "так, я одержима джейло🤩 ✨"; "приголомшливо"; "Візьми всі мої гроші, але застав мене світитися, як ти"; "я думаю, що загубився в твоїх очах😍❤"; "сяюча легенда✨❤️".

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Як Politeka писала, пристрасна Дженніфер Лопес позбавила дару мови виглядом в прозорому костюмі: тканина ось-ось лопне.

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