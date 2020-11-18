Популярная американская актриса и певица Дженнифер Лопес взбудоражила соблазнительным видом во время купания

Как пишет Politeka.net, красотка выложила на своей странице новое откровенное фото, на котором посветила обнаженным телом. Звезда запечатлена по грудь в воде и, судя по кадру, в тот момент на ней не было лифчика. Снимок сделали в оранжевых отсветах заката.

Дженнифер Лопес позировала, полуобернувшись к камере, и элегантно прикрыла бюст своим плечом. Мокрые волосы прилипли к шее и выдали, что она только что нырнула. В прозрачной воде можно разглядеть стройную фигуру и упругие бедра американской знаменитости. Вдбавок, Дженнифер томно посмотрела в камеру, очаровывая взглядом и прекрасным лицом.

"Сияние - это то, что начинается изнутри, но проявляется снаружи", - подписала кадр певица, анонсировав свой новый проект.

Пользователи сети пришли в восторг от смелого фото Дженнифер и оставили ей много приятных комментариев:

"Вы единственная в своем роде в этой вселенной ❤️"; "Какая красивая мама️ 🤩🤩🤩"; "Я так взволнован!"; "Королева блеска и гламура"; "Богиня"; "ты такая милая крошка"; "Посмотрите на эту силу 😍"; "Ангел"; "Это мой подарок на Рождество, эхехе (поздновато, но тсс) 😍😍"; "Блин, ты такая привлекательная ❤"; "Ты мое все"; "Да, я одержима Джейло 🤩 ✨"; "Потрясающе"; "Возьми все мои деньги, но заставь меня светиться, как ты"; "Я думаю, что потерялся в твоих глазах 😍❤"; "Сияющая легенда ✨❤️".

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Как Politeka писала, страстная Дженнифер Лопес лишила дара речи видом в прозрачном костюме: ткань вот-вот лопнет.

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