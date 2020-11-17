Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес показала идеальные формы в необычной блузе-топе

Как передает Politeka.net, в Инстаграм появилось фото звезды, на котором 51-летняя актриса позирует в весьма экстравагантном наряде. Она надела топ с неприличными вырезами. В итоге ее животик и глубокое декольте смогли рассмотреть все желающие. Привлечь внимание к декольте помог большой черный цветок, который Джей Ло прицепила по центру своего эпатажного наряда.

Стоит отметить, что волосы красотка собрала, чтобы они не отвлекали внимание от ее красивого тела. В комментариях под фото Лопес оставили массу приятных комплиментов.

«Поздравляю тебя, хорошее фото», «Хорошо смотритесь», «Вы выглядите идеально», «Красавица Джен!», «Супер», «Великолепна моя любовь», «Дикая штучка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес показала идеальные формы в пикантном наряде. Певица надела черное боди, которое сделало акцент на декольте. Бюст так и норовил выпрыгнуть из наряда. Кожа красотки эффектно блестело, благодаря идеально падающему свету.

Стоит отметить, что на свой возраст Джей Ло выглядит превосходно. Красотка активно занимается спортом, что помогает ей держать себя в форме.

Напомним, что раззадоренная Дженнифер Лопес в тесном боди зажгла наравне с молодыми красотками: возраст ей к лицу.

Как Politeka писала, страстная Дженнифер Лопес лишила дара речи видом в прозрачном костюме: ткань вот-вот лопнет.

Также Politeka сообщала, что заведенная Дженнифер Лопес переборщила с разрезами на платье, засветив сладкие места: «Конфетка».