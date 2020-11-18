В Україні з'являться нові металеві монети номіналом в 10 гривень

Як повідомляє Politeka.net, гроші введуть в обіг з 19 листопада. Прес-служба Національного банку писати, що випуск присвячений Державній прикордонній службі України.

Монету виготовили зі сплаву на основі цинку тиражем в один мільйон штук. Як зазначили в НБУ, вона випущена на честь державного органу спеціального призначення, якому доручено захист недоторканності українських кордонів. Ці правоохоронці зобов'язані одними з перших відбивати напади на нашу країну.

На аверсі монети вгорі зображений малий український герб, під ним напис "УКРАЇНА"; в центрі розташована емблема Держприкордонслужба; нижче-напис "10 гривень 2020" і маленький логотип монетного двору; з боків знаходяться стилізовані Лаврова і Калинова гілки.

На реверсі монети вгорі викарбувано напис" Державна прикордонна служба України", під нею карта України, нижче розташоване зображення прикордонного стовпа, з боків розташовані силуети службової вівчарки та військової техніки, які використовують у прикордонній службі.

"Навіщо? Карбувати дешевше ніж друкувати?"; "Якщо не буде вистачати цього фуфла, ти не купиш нічого"; "якийсь совковий дизайн"; "кожному жителю України безкоштовно! (оплата поштових послуг 99 гр.) "; "давайте вже й митниці монету ювілейну присвятимо... одну справу роблять".

Раніше Нацбанк почав виводити з обігу старі монети в 25 коппек, а також купюри номіналом 5, 10, 20, 50, 100 гривень, які використовувалися з 1996 року, а також 200 гривень 2001 року випуску.

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