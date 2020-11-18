Деяким категоріям українців змінять норми споживання газу

Про це пише Обозреватель.

Це торкнеться тих споживачів, які відмовляться від установки газових лічильників, тому цифри в платіжках можуть зрости в кілька разів.

Наприклад, в квартирі, де прописано 4 людини, і де є газова плита, потрібно платити за 13,12 "кубів" газу (3,28 на людину), але з 1 січня доведеться платити оплачувати норму в 39,2 кубометрів (9,8 на кожного прописаного).

Тобто, після Нового року сума в платіжках з 116 гривень може зрости до 157 гривень.

Нормативи з розрахунку на одного прописаного в квартирі людини можуть змінити наступним чином:

тільки плита - з 3,28 до 9,8 кубометрів;

тільки плита, але немає центрального гарячого водопостачання - з 5,39 до 18,3 кубометрів;

плита і газовий водонагрівач-з 10,49 до 23,6 кубометрів.

Постачальники ж газу не поспішають поки "радувати" своїх клієнтів, які відмовляються від лічильників.

"Ми вже переводимо на граничний обсяг споживання тих, хто відмовляється від установки лічильника. Це не обов'язково має бути письмова відмова", - попередили в Київгазі.

Варто також відзначити, що після запуску ринку газу в Україні різко впав рівень розрахунку за спожите паливо з боку простих споживачів.

Згідно з даними, у вересні 2020 року за газ розрахувалося трохи більше 40% домогосподарств. Знизився також рівень розрахунків українців за ЖКГ в цілому, на 15% – у серпні і на 6,5% – у вересні.

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