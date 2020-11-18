Некоторым категориям украинцев изменят нормы потребления газа

Об этом пишет Обозреватель.

Это коснется тех потребителей, которые откажутся от установки газовых счетчиков, поэтому цифры в платежках могут вырасти в несколько раз.

Например, в квартире, где прописано 4 человека, и где есть газовая плита, нужно платить за 13,12 "кубов" газа (3,28 на человека), но с 1 января придется платить оплачивать норму в 39,2 кубометров (9,8 на каждого прописанного).

То есть, после Нового года сумма в платежках с 116 гривен может вырасти до 157 гривен.

Нормативы из расчета на одного прописанного в квартире человека могут изменить следующим образом:

только плита – с 3,28 до 9,8 кубометров;

только плита, но нет центрального горячего водоснабжения – с 5,39 до 18,3 кубометров;

плита и газовый водонагреватель – с 10,49 до 23,6 кубометров.

Поставщики же газа не спешат пока "радовать" своих клиентов, которые отказываются от счетчиков.

"Мы уже переводим на граничный объем потребления тех, кто отказывается от установки счетчика. Это не обязательно должен быть письменный отказ", – предупредили в Киевгазе.

Стоит также отметить, что после запуска рынка газа в Украине резко упал уровень расчета за потребленное топливо со стороны простых потребителей.

Согласно данным, в сентябре 2020 года за газ рассчиталось чуть более 40% домохозяйств. Снизился также уровень расчетов украинцев за ЖКХ в целом, на 15% – в августе и на 6,5% – в сентябре.

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