Украинцы должны быть готовы к очередному повышению расценок на газ

Об этом предупредил эксперт Дмитрий Марунич, пишет Голос.

Как известно, монополист Нафтогаз в ноябре установил для клиентов цену на газ на уровне 6,33 грн/кубометр без учета доставки.

Если сравнивать с прошлым месяцем, то расценки выросли почти на 35%, но повышения тарифов на отопление пока не будет.

"Предпосылок для серьезного повышения тарифов на тепло пока не вижу. Возможно, они появятся позже. Пока же мы выходим на уровень прошлого отопительного сезона. Не слышал, чтобы городские советы или НКРЭКУ обсуждали такого рода повышение. Что касается тарифов на газ для населения, то они растут. В отдельных населенных пунктах цена на газ может выйти на уровень порядка 9 гривен за кубометр. Это уже превышает уровень прошедшего отопительного сезона. При сохранении текущих тенденций такой сценарий вполне вероятен в ближайшие месяцы", - уверяет он в общении с журналистами.

Марунич также заявил, что сейчас есть предпосылки для нового подорожания газа - до 9000 гривен за тысячу кубометров. Поэтому если сравнивать с прошлым годом, то платежки украинцев вырастут более чем на 30%.

Подытоживая, эксперт предупредил, что из-за долгов по ЖКХ, 50 населенных пунктов могут остаться без отопления.

"Есть откровенно проблемные пункты, такие как Смела или Шепетовка. Поэтому отопительный сезон не может стартовать своевременно в отдельных населенных пунктах. Особенно там, где проблемы не решались годами. К сожалению, такой риск присутствует, и необходимо признать, что власть недоработала в этом направлении", - резюмировал Марунич, общаясь с журналистами.

Ранее мы предупреждали, что украинцы уже могут готовиться к очередному повышению цен на газ. Об этом рассказала эксперт Оксана Запорожская.

По ее словам, несмотря на ноябрьское повышение цен на топливо, газ все равно будет дорожать вплоть до февраля 2021 года.

"Сейчас на УЭБ цены ресурса октября и ноября торгуются в похожем ценовом диапазоне – около 6500 грн за тыс. кубометров с НДС. Пока наблюдается динамика к росту, но когда будет предел и переход к снижению, сказать точно невозможно. Ориентировочно это будет в феврале 2021 года", – предупреждает эксперт по вопросам энергетики.

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