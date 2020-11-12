Руководитель студии "Квартал 95" Евгений Кошевой поразил радикальным перевоплощением, показавшись с усами и густой шевелюрой

Как сообщает Politeka.net, в соцсети "Инстаграм" появилась свежая фотография актера со съемок нового выпуска "Вечернего квартала". Он появился на сцене в белой рубашке с красным галстуком и закатанными рукавами, а также в черных брюках с туфлями. Изюминкой образа стали седые волосы и длинные усы.

Судя по всему, Евгений Кошевой сыграл роль белорусского политика Александра Лукашенко. На опубликованном кадре юморист запечатлен стоящим у стола, держа в одной руке микрофон, а в другой - трубку стационарного телефона. После грима звезду "Квартала" сложно узнать, но если бы он хотел оставаться самим собой, лучше бы остался остался лысым.

"Алло, это суббота? У нас тут премьера нового "Вечернего Квартала" на 1 + 1 в 20:20. Быть всем!", - призвал автор поста в описании к фото.

Ранее Евгений Кошевой начал отращивать волосы и бороду, о чем сообщил своим поклонникам в социальной сети. Он выложил в микроблоге фото, на котором покрасовался свежей щетиной.

"Пока есть время, попробую, как это. С волосами. И не бриться", - подписал артист снимок в своих сториз.

Ранее Евгений Кошевой признался, что его впервые побрили ради выступления. Новая внешность очень понравилась молодому юмористу, и с тех пор он регулярно бреет свою лысину. Стоит отметить, что именно с ней комикс завоевал широкую популярность среди украинцев.

Напомним, Кошевой из "Квартал 95" удивил располневшим видом, скоро перещеголяет Ткача.

Как сообщала Politeka, Кошевой решился показать, каким был до Квартал 95, годы пошли на пользу.

Также Politeka писала, что обросший Кошевой из «Квартал 95» поразил радикальным экспериментом с внешностью.