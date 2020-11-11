Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук после скандала с изменами и свадьбы с новой возлюбленной поделился своими мыслями о разводах

В своем новом посте в Инстаграм шоумен признался, что не считает разводы «злом». Об этом пишет Politeka.net.

В частности, ведущий обратил внимание на то, что в нашем обществе идеализируется идея одной любви на всю жизнь и сакрализации института брака. Остапчук отмечает, что это вызывает особенно негативное отношение к разводам.

«А я наоборот считаю, что люди смело и честно признались - они уже не те и лучше поблагодарить за отношения, опыт и оставить этот брак в прошлом… И это НОРМАЛЬНО закончить то, что тяжело обоим, признаться в этом и жить дальше НА ПОЛНУЮ!.. Я искренне радуюсь за огромный семейный стаж, но если ты больше не любишь - зачем молчать? Ради чего и кого?», - написал ведущий.

Он подчеркнул, что для детей счастливые родители также будут предпочтительнее несчастных.

«Счастливые мама и папа отдельно лучше чем ругань и злость под одной крышей», - заявил ведущий.

Он также поделился своим новым черно-белым снимком, на котором позирует в рубашке и жилете.

Отметим, что ранее Остапчук угодил в громкий скандал, когда ушел от своей жены, с которой прожил 14 лет и воспитывал двоих детей, к любовнице. Не так давно ведущий сыграл новую свадьбу.

Напомним, новая жена Остапчука разоткровенничалась не на шутку, оголив животик: "Очень хочу с каждым....".

Как сообщала Politeka, заигравшийся Остапчук ошарашил постельными забавами с молодой женой: "Как тут уйти на работу?".

Также Politeka писала, что Остапчук решился на смелый эксперимент с женой и огорошил признанием: "Неземной кайф".