Український актор, зірка "Квартал 95" Юрій Ткач спантеличив новою витівкою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram він записав термінове відеозвернення. Ткач за допомогою програми змінив собі голос і обличчя. В результаті він виглядав дуже забавно, хоч голос і звучав неймовірно серйозно і представницько.

"Віднесіться будь ласка серйозно!",- підписав відео Ткач.

Актор зі зміненим голосом зазначив, що у нього є питання для аудиторії. Він підкреслив, що питання коротке, але дуже важливе.

"Хотілося б теж не відставати від цих шикарних мега-трендів. Питання такого, дуже серйозного, формату. Скажіть, Вам подобається, що сніг пішов, чи ні? Тому що мені***», - закінчив жарт Ткач на веселій ноті і матірному слові.

За 2 години пост подивилися три тисячі разів. У коментарях шанувальники із задоволенням посміялися над жартом актора.

"Так, все круто, а то вічно тільки після Нового року сніг бачимо в кращому випадку. Може нормальний клімат повертається", "Спасибі за настрій!", "Містер груша", "я теж валяюся від сміху", "Навіщо ти їв груші?", "Схуд чи що?)", "Юра, ви класний актор", «Юрчик, від мега трендів ти не відстаєш, молодець», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що круглощокі Кошовий і Ткач здивували українців музичною витівкою: "Моцарт, Бах плачуть осторонь".

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