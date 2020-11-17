Відома актриса українського походження Ольга Куриленко, яка зіграла в одному з фільмів "бондіани" дівчину Джеймса Бонда, здивувала натуральною красою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому постала в повсякденному образі. Актриса була без макіяжу, її обличчя пестило сонечко. Дівчина одягла сонцезахисні окуляри, щоб заховати очі від палючих променів. Вона виглядала спокійно і умиротворено. Ніжна жіночна краса так і сочилася з фото.

"Знайдіть хвилинку, щоб подякувати за чудові місця, в яких ви були", - підписала фото зірка.

За кілька годин її пост оцінили майже 20 тисяч осіб. У коментарях зірці залишили масу хвалебних відгуків про її зовнішність.

"Ммм, Олечка!", "Вона чудова", "Люблю океан", "так красиво", "продовжуй!", "Мила", «ти це заслужила», «блискуча актриса», «в 41 рік і ти виглядаєш приголомшливо, нестаріюча моя леді», «так чудово», «дуже красиво і пейзаж, і ти», "природно приголомшливо красиво", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що 41-річна Ольга Куриленко часто публікує фото без макіяжу. Жінка не соромиться своєї зовнішності і часто неслухняного кучерявого волосся.

Раніше ми писали, що Куриленко вразила пишною копицею волосся.

Нагадаємо, що Ольга Куриленко розслабилася в басейні, спокусивши спекотним видом в бікіні:"охолоджується на стилі".

Як Politeka писала, Ольга Куриленко спокусливо вигнулася, закинувши ніжку на стіл: "дивлюся на...".

Також Politeka повідомляла, що Ольга Куриленко довела до подиву, примірявши білий топ:"одна насолода".