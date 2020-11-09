Відома актриса Ольга Куриленко, яка зіграла дівчину Джеймса Бонда, показала свій приємний відпочинок

Як повідомляє Politeka.net, вона виклала в мікроблозі "Instagram" архівне фото з басейну. Знаменитість відображена в яскраво-червоному купальнику, який підкреслив її стрункі форми, і чорну бейсболку. Дівчина зібрала волосся під головний убір, щоб не заважали їй розслаблятися.

На знімку Ольга Куриленко плаває в басейні у дворі будинку. Вона лежить животом вниз на блакитному матраці, який практично зливається з водою, і променисто посміхається з самим безтурботним виглядом. Щоб вийшла хороша фотографія, акстріса злегка піднялася на ліктях і посвітила бюстом.

"Поверніть мене назад", - попросила Ольга Куриленко в описі до фото.

Користувачі соціальної мережі в коментарях засипали Ольгу Куриленко компліментами і поділилися своєю тугою за літом:

"Поверніть нас усіх у літні відпустки!!!!! 😂 "; "Неймовірно шикарно 😍"; "охолоджується на стилі"; "найулюбленіша актриса 🖤 обожнюю!"; "Дещо про синяву і сонячне світло"; "така красива"; "Солодка".

Раніше 40-річна Куриленко показала, як виглядала в молодості. Вона виклала в соцмережі знімок в сукня, яка прикрила всі найінтимніші деталі, до того ж, актриса притиснула руку до грудей.

Нагадаємо, що Ольга Куриленко приспустила сукню і розбурхала витівками на столі: "неймовірна харизма".

Як повідомляла Politeka, Ольга Куриленко здивувала "запущеною" зовнішністю: "з жирним волоссям...".

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