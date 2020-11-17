Зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко розчулила шанувальників зворушливим фото з малюком
Щасливе фото актриси, яка запам'яталася багатьом як Валюха зі «Сватів», з'явилося на одній з її фан-сторінок в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На знімку Кравченко сидить на лавочці в парку на тлі невеликої водойми. Судячи з сірого пальто актриси, справа відбувається восени. При цьому актриса сидить в спідниці, яка залишає відкритими її коліна.
Кравченко тримає в руках милого цуценятка, який тягнеться до актриси і лиже її обличчя. Це змушує зірку щасливо посміхатися.
Варто відзначити, що на цьому знімку зображений кадр з фільму "Смішне життя", в якому знімалася Кравченко.
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Шанувальники актриси активно коментують знімок.
"Принадність яка", "Танечка! Обожнюю!!! В одному фото все можна зрозуміти про людину здоров'я і багато ролей", "Ви талантище вас любить вся країна", "прекрасна жінка, і дуже хороша людина супер фото", "щира людина", "яка ви позитивна", "які у Вас красиві коліна", "безмежна любов!", "Завжди така життєрадісна і сонячна", "улюблена актриса. Дай Бог вам здоров'я", "яка ж Ви прекрасна", "Вау, яка собачка, не собачка, а ляля", "Тетяна любить собачок?", "Яка чудова фотка!!! Душа, тепло і ніжність!!! Ви чудові!",- пишуть люди.
Нагадаємо, Валюха зі "Сватів" несподівано облила брудом власного чоловіка, Добронравов не витримав: "Ну, ти не захоплюйся...".
Як повідомляла Politeka, нові "Свати" вийдуть без улюблених героїв, замінити неможливо: "Серце зупинилося до приїзду "швидкої", фото.
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