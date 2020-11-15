Татьяна Кравченко, несмотря на плотный график, продолжает поддерживать связь с поклонниками

Так, новое фото звезды "Сватов" появилось на фан-странице в Instagram, которая посвящена исключительно Татьяне Кравченко.

Валюха из "Сватов" предстала перед своими фанатами в необычном образе: актриса с ярким макияжем и привычной прической засветилась в черной вышиванке.

"Приятная встреча", - говорится в подписи к снимку, на котором Татьяна Кравченко позирует, видимо, со своей подругой и коллегой по съемочной площадке.

Появление Татьяны Кравченко в вышиванке пришлось по душе поклонникам, и они оставили десятки восторженных комментариев под публикацией в Instagram.

"Хороши вы, хороши", "Вы классные девочки", "Татьяна, очень рады вас видеть", "Танюша Вы просто мой идеал. Дай Вам бог всех благ и самое главное здоровья море", "Красавишны", "Вы очень хорошая актриса и такая домашняя женщина, дай Вам бог здоровья и творческих успехов", "Боже, как же я вас люблю", "Добрый день вам, хочу признаться вам в симпатии. Сериал "Сваты" в который раз идёт на украинском телевидении, и сыгранная вами Валюха настолько реальная в жизни, 75% украинских женщин, вы всеми любимая "жінка" как мужчинами(многие завидуют Ивану), а женщины уважают за ваш юмор. Вы большая умница", - написали фанаты под публикацией в Instagram.

со съемок фильма "Сваты", в котором запечатлены Людмила Артемьева и Татьяна Кравченко. Это можно понять по тому, что напротив нее и Татьяны Кравченко, которой в сериале досталась роль полюбившейся зрителям Валюхи Будько, установлена кинокамера.

Актрисы сидят рядом за столом и что-то обсуждают. На столе стоит компьютер и разбросано много бумаг с ручками. Татяна, сидящая за клавиатурой что-то горячо доказывает Людмиле, причем, Артемьева явно недовольна. Ее лицо аж перекосило, фанаты обратили внимание на гримасу знаменитости.

Напомним, что главных звезд "Сватов" подловили за необычным занятием, Артемьеву аж перекосило: "Молодцы, девочки!"

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