Их уже нет в живых

В популярном сериале "Сваты" снимались многие актеры, но не все из них дожили до конца съемочного процесса

Как информирует Politeka со ссылкой на росСМИ, таких актеров шесть.

В частности, Владимир Турчинский умер еще в декабре 2009 года, в сериале известный актер сыграл в первом сезоне, когда пришел на помощь Женечке, которой не захотели продавать "трубку мира".

Народная артистка РСФСР Ольга Аросева в четвертом сезоне "Сватов" сыграла маму Ольги. Умерла российская актриса в октябре 2013 года, прожив 87 лет.

Анатолий Барчук, известный ролями в фильмах "Поезд вне расписания" и "Если враг не сдается", в одной из серий третьего сезона сыграл Митяя. Актер умер в 2015 году от тяжелого недуга.

Актер Александр Бондаренко родом из Киева сыграл в "Сватах" (шестой сезон сериала) эпизодическую роль таксиста. Умер Бондаренко, когда ему исполнилось всего 52 года, в 2013 году. Во время спектакля «1001 страсть, или Мелочи жизни» актёру стало плохо, он потерял сознание посреди чтения длинного монолога. Несмотря на то, что присутствующие коллеги пытались сделать ему массаж сердца, он умер до приезда скорой помощи.

Галину Опанасенко зритель запомнил по участию в фильмах "Доярка из Хацапетовки" и "Возвращение Мухтара". В "Сватах" она сыграла старушку Никитичну, а умерла актриса летом 2013 года.

Знаменитый актер Владимир Зельдин в четвертом – шестом сезонах сыграл роль родителя Ольги. Знаменитость прожил долгую и плодотворную в творческом плане жизнь и скончался в 2016 году в возрасте 101 года.

Ранее мы сообщали, что любителям культувого сериала «Сваты» сообщили приятную новость. Она связана с актрисой Людмилой Артемьевой, которая исполнила роль Ольги Ковалевой в популярном сериале. Приятное известие сообщила коллега по фильму актриса Татьяна Кравченко на своей странице в Инстаграм.

Так, стало известно, что Людмила Артемьева открыла свою кулинарную страницу в социальной сети.

Теперь фанаты смогут радоваться не только снимками своей любимицы, но и попробовать приготовить различные вкусности по простым рецептам.

Напомним, что главных звезд "Сватов" подловили за необычным занятием, Артемьеву аж перекосило: "Молодцы, девочки!"

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