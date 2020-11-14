Популярна російська ведуча Ольга Бузова показала нові кадри під час виступу на шоу "Льодовиковий період" і повідомила сумну звістку

Як передає Politeka.net, серію знімком зірка гучного "Дом-2" розмістила на своїй сторінці в Instagram.

У підписі Бузова зізналася, що журі не оцінили їх останній номер з партнером Дмитром Соловйовим і поставили дуже низькі оцінки. Тепер пара опинилася в номінації на виліт.

"Добрий день, мої хороші ❤️. Не буду багато гучних слів писати 😔 ... та й не хочу ...



Також, не буду вас мучити, і тримати інтригу, тим більше вже деякі регіони починали дивитися ЛП - ми в номінації️️️. Мене виховали правильно, я не буду сперечатися або обговорювати оцінки журі. Але вони були найнижчі ...» ,- написала телеведуча.

"Але це вже все не важливо!!!!! Я так люблю цей номер, ми його настільки сильно пропустили через себе емоційно, і я так хочу, щоб ви сьогодні це відчули...❤ ️ ",- зазначила вона.

За годину знімки артистки подивилися понад 80 тисяч разів. У коментарях шанувальники не погодилися з думкою журі і стали як і раніше нахвалювати співачку. Деякі говорили, що до них упереджено ставляться з самого початку.

" Оля головне є підтримка рідних і близькі", "Краща пара на льоду", " шикарні кадри", "До вас спочатку упереджено ставилися, не звертай уваги ви молодці !👏 ",- пишуть в мережі.

Однак знайшли і такі, хто погодився з висновками журі.

" Та ти не для льоду!!!!! Та й не для сцени теж...!!!", - пишуть в мережі

Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями.

Як Politeka писала, що зухвала Бузова в шкіряному топіку заінтригувала новим хітом.

Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках.