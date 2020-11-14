Популярна російська ведуча Ольга Бузова показала нові кадри під час виступу на шоу "Льодовиковий період" і повідомила сумну звістку
Як передає Politeka.net, серію знімком зірка гучного "Дом-2" розмістила на своїй сторінці в Instagram.
У підписі Бузова зізналася, що журі не оцінили їх останній номер з партнером Дмитром Соловйовим і поставили дуже низькі оцінки. Тепер пара опинилася в номінації на виліт.
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"Добрий день, мої хороші ❤️. Не буду багато гучних слів писати 😔 ... та й не хочу ...
Також, не буду вас мучити, і тримати інтригу, тим більше вже деякі регіони починали дивитися ЛП - ми в номінації️️️. Мене виховали правильно, я не буду сперечатися або обговорювати оцінки журі. Але вони були найнижчі ...» ,- написала телеведуча.
"Але це вже все не важливо!!!!! Я так люблю цей номер, ми його настільки сильно пропустили через себе емоційно, і я так хочу, щоб ви сьогодні це відчули...❤ ️ ",- зазначила вона.
За годину знімки артистки подивилися понад 80 тисяч разів. У коментарях шанувальники не погодилися з думкою журі і стали як і раніше нахвалювати співачку. Деякі говорили, що до них упереджено ставляться з самого початку.
" Оля головне є підтримка рідних і близькі", "Краща пара на льоду", " шикарні кадри", "До вас спочатку упереджено ставилися, не звертай уваги ви молодці !👏 ",- пишуть в мережі.
Однак знайшли і такі, хто погодився з висновками журі.
" Та ти не для льоду!!!!! Та й не для сцени теж...!!!", - пишуть в мережі
Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями.
Як Politeka писала, що зухвала Бузова в шкіряному топіку заінтригувала новим хітом.
Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках.