Російській співачці і зірці «Дом-2» Ользі Бузовій стало зле прямо на льоду під час тренування

34-річна знаменитість зараз бере участь у проекті "Льодовиковий період", в якому зірки вчаться фігурного катання в парах з професіоналами. Як з'ясувалося, для Ольги участь у проекті виявилася пов'язана з великими труднощами. Так, видання Super.ru повідомило про те, що артистка отримала серйозну травму і нещодавно їй стало зле прямо на репетиції.

Повідомляється, що Бузова вже довгий час продовжує участь у проекті з вибитим ребром.

"Тріщина в грудній клітці у співачки утворилася через велике навантаження на тіло під час виконання складних елементів... Через постійний сильний біль і стрес їй і стало зле на тренуванні",- йдеться в публікації.

При цьому стверджується, що Бузова продовжувала кататися, проте нещодавно під час тренування вона впала прямо на льоду. Видання опублікувало відео, на якому видно, як зірка лежить на льоду, притримуючи бік, і не може піднятися. В кінці її ледве посадили на стілець кілька людей.

Зйомки наступного випуску шоу заплановані на 17 листопада і поки ні про які зміни в програмі не повідомлялося. Сама Бузова також не робила ніяких заяв про своє здоров'я.

Шанувальники співачки активно коментують те, що трапилося.

"Оскар в студію", "а я побажаю здоров'я уявляю скільки зараз буде негативу", "їй потрібно в футболісти йти!", "Вона справжня трудяга", - пишуть люди.

Нагадаємо, Ольга Бузова розревілася на публіці після гучного провалу, фото облетіло мережу.

Як повідомляла Politeka, зарозуміла Ольга Бузова пояснилася після істерики на шоу: "як колода....".

Також Politeka писала, що Бузову публічно принизили, зірка не стримала емоцій: "мене виховували правильно, але...».