Российская певица и звезда «Дом-2» Ольга Бузова примеряла образ легендарной актрисы

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Ольга опубликовала фото со съемок шоу «Ледниковый период», в котором она принимает участие. Бузова сидела возле зеркала в образе Малефисенты, которую в кино воплотила голливудская актриса Анджелина Джоли.

Бузовой сделали большие рога. Правда, лицо певицы не стали менять. Она выглядела превосходно.

«Ох. Вот и закончились съёмки 10-ой программы. А чем они закончились - узнаете через три недели», - подписала фото артистка.

За три часа Ольге поставили больше 320 тысяч лайков под постом. В комментариях встречались как комплименты, так и негативные отзывы.

«Ты лучшая для нас всех», «Я думаю Малефесента», «Че Дава уже наставил? Быстро однако!», «Оля ты и так демон во плоти. Остановись», «Какая красавица - Анджелина Джоли рядом не стояла», «Оля, очень люблю тебя и твоё творчество. Ты – королева», «Оля топ. Губки просто идеальные», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Ольга на проекте уже получила несколько серьезных травм. Недавно ей даже стало плохо во время репетиции.

Напомним, что распутная Оля Бузова в костюме стюардессы забралась на партнера, засветив трусики: "Не буду вас томить...".

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