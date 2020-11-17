Російська співачка і зірка "Дом-2" Ольга Бузова вразила рідкісним кадром з найкращою подругою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 34-річна зірка опублікувала фото, на якому позувала поруч зі своєю подружкою. Обидві дівчини були в коронах. Вони посміхалися і дивилися в камеру.

"Моя принцеса, моя дівчинка!!! Така тендітна, і така сильна одночасно. Я тебе безмежно люблю. Завжди поруч з тобою. З днем народження моя Маша", - підписала фото зірка.

Всього за годину пост зібрав понад 170 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Які красуні", «Фотошоп сама на себе не схожа», "лялечки шикарні", "які ви прекрасні, дівчатка. Навіть не порівняєш обох», «мені здається що навіть чимось схожі», «Принцески наші», «хто - небудь зателефонуйте пожежникам, тому що цей пост Агонь )) як і мої наряди)», "Оля, ти найкраща", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, зараз Ольга Бузова бере участь у шоу "Льодовиковий період". Раніше ми писали, що співачка ледь витримує напругу на шоу. В останньому ефірі її сильно розкритикували, в результаті чого Бузова не змогла стримати сліз.

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