Популярна російська телеведуча і блогер, зірка шоу "Орел і Решка" Настя Івлеєва зачарувала зухвалими танцями в пікантній сукні

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося архівне відео Насті, на якому вона влаштувала зухвалі запальні танці на камеру.

Настя була одягнена в леопардове міні з дуже глибоким виразним вирізом. Зона декольте заслуговує на окрему увагу, адже з неї буквально вистрибував роздутий бюст, який після схуднення у артистки пропав. Зірка запалювала під знамениту композицію, показуючи у всій красі своє тіло, після чого перевела камеру на ноги в домашніх капцях. Як відомо, Івлеєва славиться своїм почуттям гумору.

"Доброго ранку", - підписали відео автори аккаунта.

За кілька годин відео на фан-сторінці подивилися майже 9 тисяч осіб.

"Настюша як завжди в ударі", - пишуть шанувальники.

Як відомо, Настя Івлеєва стала широко відомою завдяки смішним роликам, які вона публікувала в Instagram. У шоу "Орел і решка", яке відкрило їй дорогу на телебачення, Настя потрапила, коли вже була вельми популярна в мережі.

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