Популярна російська блогерка і зірка шоу "Орел і Решка" Настя Івлєєва зробила ряд несподіваних зізнань

Так, 29-річна Івлєєва зізналася, що в ранньому дитинстві хотіла стати двірником, а в більш зрілому віці, бачила себе в образі слідчого, передає Starhit.

Також вона надихалася російською княжною Анастасією Романовою, про яку був знятий американський мультфільм.

"У шкільні роки мріяла зовсім про інше та хотіла стати слідчим, як головна героїня серіала "Таємниці слідства". Ще пам'ятаю, як батьки купили відеопрогравач і подарували мені касету з мультиком "Анастасія". Це була найперша касета у нас в родині. Так як нас з героїнею звуть однаково, я уявляла, що ця історія про мене", - зізналася блогер.

Вона зізналася, що ніколи не думала, що її життя так круто зміниться і вона стане блогером. Зараз її заслужено називають королевою Instagram, адже на її сторінку підписано майже 20 мільйонів чоловік.

Зараз Настя щаслива, що п'ять років тому переїхала до Москви, де її кар'єра стрімко пішла вгору. Крім того, в російській столиці вона зустріла свою справжню любов - репера Елджея. За словами теледіви, чоловік - головна людина в її житті, яка сильно на неї вплинула.

Також раніше повідомлялося, що Настя зовсім недавно, вона знялася в короткометражному фільмі для російської версії модного журналу Vogue.

У коротенькому ролику дівчина повинна була приміряти кілька образів самого різного напрямку, при цьому також Настя відповіла на питання редакторів про стиль життя і модні уподобання, а також роздумами на особисті теми.

Нагадаємо, що хвороба змінила зовнішність Насті Івлєєвої з "Орла і решки", як вона тепер виглядає.

Як повідомляла Politeka, Івлєєва з " Орла і решки "в міні-маєчці безглуздо посмикала" всохлим "бюстом:"Шоу талантів".

Також Politeka писала, що Івлєєва з "Орла і решки" показала, як виглядала в дитинстві, красуню не впізнати.