Популярная российская телеведущая и блогер, звезда шоу «Орел и Решка» Настя Ивлеева очаровала дерзкими танцами в пикантном платье

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Инстаграм появилось архивное видео Насти, на котором она устроила дерзкие зажигательные танцы на камеру.

Настя была одета в леопардовое мини с очень глубоким выразительным вырезом. Зона декольте заслуживает отдельного внимания, ведь из него буквально выпрыгивал раздутый бюст, который после похудения у артистки пропал. Звезда зажигала под знаменитую композицию, показывая во всей красе свое тело, после чего перевела камеру на ноги в домашних тапочках. Как известно, Ивлеева славится своим чувством юмора.

«Доброе утро», - подписали видео авторы аккаунта.

За несколько часов видео на фан-странице посмотрели почти 9 тысяч человек.

«Настюша как всегда в ударе», - пишут поклонники.

Как известно, Настя Ивлеева стала широко известной благодаря смешным роликам, которые она публиковала в Инстаграм. В шоу «Орел и решка», которое открыло ей дорогу на телевидение, Настя попала, когда уже была весьма популярна в сети.

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